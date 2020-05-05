Мощный поток воды снес с дороги: под Винницей мужчина погиб страшной смертью из-за ливня

Сильный дождь с градом, который накрыл в понедельник, 4 мая не только Киев, стал причиной смертельного ЧП под Винницей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области.

“Во время ливня, большим потоком воды и ила был смыт с дороги 49-летний местный житель, который двигался на велосипеде по дороге”, – говорится в сообщении.

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Кроме того, спасатели рассказали, что по данным на вторник, 5 мая, подразделения ГСЧС в Винницкой области выезжали на ликвидацию последствий непогоды в трех районах области, а именно: в Гайсинском, Бершадском и Погребищенском.

Напомним, Украинский гидрометцентр предупредил, что 4 мая Украину накроют грозы с градом и сильным ветром. Во всех областях страны без исключения синоптики прогнозируют потенциально опасные погодные условия. Также обещают шквальный ветер 15-20 м/с.

Как сообщал “источник”, дождь в Киеве 4 мая был настолько сильным, что некоторые улицы буквально превратились в реки. Местами потоки дождевой воды доходили людям до пояса.