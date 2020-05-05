Начал ходить к психологу: Владимир Остапчук рассказал о жизни после развода

Украинский телеведущий Владимир Остапчук после развода с супругой, который длился на протяжении восьми месяцев, начал посещать психолога.

Об этом шоумен рассказал в интервью Люкс ФМ. “Если быть откровенным, то после развода, в феврале, начал ходить к психологу, – говорит Остапчук. – У меня сейчас такой этап – я как пазл, который нужно заново сложить”.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий также рассказал, что после развода вынужден арендовать жилье, поскольку две квартиры оставил экс-супруге и детям.

“Сейчас я снимаю квартиру в Киеве, поскольку две квартиры оставил бывшей жене с детьми. Поэтому ежемесячно мне нужно около четырех тысяч долларов, чтобы хорошо себя чувствовать”, – поделился шоумен.

О своей личной жизни, которая так активно обсуждается в прессе, Владимир по-прежнему говорит неохотно.

“Как только решу, что действительно готов рассказать о ней, то сразу это сделаю. Знаете, уже даже стыдно, что моей личной жизни так много в СМИ”, – отметил телеведущий.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет. За это время они дважды стали родителями. В 2013 году на свет появился их первенец – дочь Эмилия, а в марте 2018 года Елена подарила Владимиру сына – Эвана-Александра. Осенью 2019 года супруги публично объявили о расставании, а 6 марта этого года суд принял решение расторгнуть их брак.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk