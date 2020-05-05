Забастовка на шахте в ОРЛО закончилась: НВФ заявили, что долги отдадут, но шахту все равно закроют. ВИДЕО

Забастовка на шахте “Никанор-Новая” (временно неподконтрольный город Зоринск, Перевальский район), которая длилась шесть дней, завершилась.

Об этом сообщает источник “Луганский инсайд”.

Как стало известно, на шахту приезжал так называемый “министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР” Павел Мальгин, который уговорил бастующих горняков подняться на поверхность. Он заявил, что шахтерам выплатят всю задолженность по зарплате до 25 мая.

“Уже вчера шахтерам перечислили 2-х месячную задолженность за октябрь и ноябрь”, – сказано в сообщении.

Но при этом саму шахту все равно закроют.

“Что касается «сухой консервации» шахты, то это решение остается в силе (как вы понимаете – решение утвердили не в ЛНР). Шахту переведут в «Углереструктуризацию» и оставят 200 работников. Кого – рассмотрят посписочно”, – добавил источник.