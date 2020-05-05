На каких условиях заведения смогут работать с 11 мая и что нужно знать клиентам: разъяснение

В Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая.
Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)
Так, в Минздраве опубликовали проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.
Самым главным требованием является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, а также использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.
Парикмахерским и салонам красоты рекомендовали следующие меры:
- принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями
- ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено
- будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг – не менее 2 м.
Объектам бытового обслуживания населения рекомендовали:
- организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
- не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.
Заведения общественного питания получили следующие рекомендации:
- обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м
- заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери
- место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом
- сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде. запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа
Нотариусы и аудиторы получили такие рекомендации:
- принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителям
- ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено
Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на утро понедельника, 4 мая, зарегистрирован 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.