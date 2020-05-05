На каких условиях заведения смогут работать с 11 мая и что нужно знать клиентам: разъяснение

В Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Так, в Минздраве опубликовали проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, парикмахерских, объектов бытового обслуживания населения, оказания услуг нотариусами, адвокатами, аудиторами с 11 мая.

Самым главным требованием является проведение термометрии всех работников перед началом рабочего дня, а также использование работниками средств индивидуальной защиты и проведение дезинфекции рабочих мест.

Парикмахерским и салонам красоты рекомендовали следующие меры:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителями

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено

будет разрешено пребывание не более 1 клиента на 10 кв. м, расстояние между местами предоставления услуг – не менее 2 м.

Объектам бытового обслуживания населения рекомендовали:

организовать прием клиентов таким образом, чтобы они ждали своей очереди на улице на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

не более 1 человека на 10 кв. м должно будет находится в местах торговли непродовольственными товарами.

Заведения общественного питания получили следующие рекомендации:

обеспечить расстояние между посетителями на летних площадках не менее 1,5 м

заказ надлежит принимать по телефону или через специально обустроенное окошко/входные двери

место проведения расчета должно быть оборудовано устройствами для бесконтактной оплаты, полочкой для передачи заказа без контакта с клиентом

сам заказ должен будет выдаваться исключительно в одноразовой посуде. запрещается выдавать клиенту меню, оно должно быть размещено для ознакомления рядом с местом выдачи заказа

Нотариусы и аудиторы получили такие рекомендации:

принимать клиентов только по предварительной записи и с промежутками не менее 15 минут между посетителям

ожидание клиентами услуги непосредственно в заведении будет запрещено

Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на утро понедельника, 4 мая, зарегистрирован 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.