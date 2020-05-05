Ермак рассказал, кто может войти в совет ТКГ от неподконтрольного Донбасса

Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, об идее создания которого стало известно после заседания ТКГ 11 марта, могут быть привлечены исключительно граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершили преступлений.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной Atlantic Council, передает ДонПресс

«Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми „ЛНР/ДНР“. Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с „представителями территорий“. Украина воспринимает как „представителей территорий“ представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на неподконтрольных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на неподконтрольной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений».

Ермак в очередной раз заметил, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ