Певица Граймс родила Илону Маску шестого ребенка: счастливый папа показал их первое фото

Илон Маск в шестой раз стал отцом: певица Граймс, с которой он встречается с 2018 года, родила ребенка. Счастливой новостью многодетный отец поделился в Twitter, показав фото, назвав пол и зашифрованное имя малыша.

Фото: twitter.com/elonmusk/

Фото: twitter.com/elonmusk/

В переписке с фанатами Маск рассказал, что родившийся 4 мая ребенок и его 32-летняя мама чувствуют себя хорошо. На вопрос “Мальчик или девочка?” бизнесмен ответил: “Мальчик”. Когда его спросили об имени новорожденного, любитель гиковских шуток и загадок написал: “X Æ A-12 Маск”. Теперь поклонники гадают, как произносится имя, среди версий – Зая-12 и даже Ксена.

Для певицы Граймс ребенок является первым, в то время как у 48-летнего Маска есть пять сыновей от предыдущего брака. Его первый сын Невада трагически погиб от синдрома внезапной детской смертности в 2002 году, мальчику было 10 недель.