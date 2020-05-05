Певица Граймс родила Илону Маску шестого ребенка: счастливый папа показал их первое фото

Илон Маск в шестой раз стал отцом: певица Граймс, с которой он встречается с 2018 года, родила ребенка. Счастливой новостью многодетный отец поделился в Twitter, показав фото, назвав пол и зашифрованное имя малыша.
В переписке с фанатами Маск рассказал, что родившийся 4 мая ребенок и его 32-летняя мама чувствуют себя хорошо. На вопрос “Мальчик или девочка?” бизнесмен ответил: “Мальчик”. Когда его спросили об имени новорожденного, любитель гиковских шуток и загадок написал: “X Æ A-12 Маск”. Теперь поклонники гадают, как произносится имя, среди версий – Зая-12 и даже Ксена.
Для певицы Граймс ребенок является первым, в то время как у 48-летнего Маска есть пять сыновей от предыдущего брака. Его первый сын Невада трагически погиб от синдрома внезапной детской смертности в 2002 году, мальчику было 10 недель.
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