Есть надежда на победу в “битве”: статистика по коронавирусу в Украине на 5 мая

За сутки, 4 мая, смертельный коронавирус в Украине подтвердили у 366 человек. Таким образом, количество зараженных пошло на спад.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Всего в стране подтверждено 12 697 случаев заражения вирусом, о чем сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, от осложнений вируса скончалось 316 человек. Вылечиться смогли 1875 пациентов.

Ранее в правительстве предполагали, что пик заболеваемости коронавирусом будет в Украине в начале мая.

Напомним, что в Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая.