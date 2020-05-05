Резников: КПВВ в Счастье и Золотом имеют гуманитарный критерий

Открытие новых КПВВ в Луганской области имеет гуманитарный критерий.

Об этом рассказал в интервью “Левому берегу” вице-премьер-министр по вопросам реинтегации временно оккупированных территорий Алексей Резников

“Я бы хотел, чтобы вы помнили, в тексте коммюнике “Парижского саммита” речь идет о трех новых локациях разведения сил и средств, а в другом абзаце – о двух новых контрольно-пропускных пунктах, имеющих гуманитарный критерий. Поэтому, когда мы говорим, например, о Счастье или Золотом, нужно понимать, что речь идет о КПВВ как потенциальных местах. Это важно. И я хочу напомнить всем, что украинская сторона в Золотом на своей части построила полностью весь блок КПВВ. Та сторона этого не сделала”, – сообщил Алексей Резников.

Министр отметил, что в Счастье ни одной из сторон ничего не сделано.

“Они предлагают делать одновременно, мы – поэтапно, поскольку научены Золотым. Теперь ждем шагов с их стороны. Безопасность мы гарантируем. Пусть покажут, что они стараются ради комфорта людей. Поскольку в Луганской области гораздо меньше КПВВ, нежели в Донецкой. Иногда украинцам, проживающим на временно оккупированной Россией территории, приходится выезжать в Россию и оттуда въезжать в Украину, чтобы попасть к родственникам или домой. Это очень неудобно. Поэтому эти два КПВВ, как сказано в коммюнике, имеют гуманитарный критерий. И отдельно еще есть три места разведения сил”, – отметил Алексей Резников.

Что касается новых участков разведения сил и средств, то они пока не согласованы.

“Есть разные предложения. Есть те, на которые мы готовы согласиться, поскольку наши военные говорят, что там мы не проигрываем и ничего не теряем. Но если мы делаем свое предложение, та сторона его не принимает, ищет какие-то возражения, категорически не соглашается. Поэтому на сегодняшний день мы не договорились даже по трем точкам. Мы и на шесть готовы договориться, не проблема. Предложили им: если беспокоит принцип квотности, примите только два из шести наших предложений, от четырех откажитесь, но откажитесь мотивированно. Пока не договорились. Наша группа по безопасности готова работать 24/7 благодаря VTC, чтобы, наконец, поставить “+” в этой части “Парижского саммита”. А затем приступить уже к ее реализации через положенных семь дней “тишины” с обеих сторон”, – резюмировал Алексей Резников.