Думала, что упадет в обморок: Вера Кекелия рассказала о партнерских родах

Украинская певица, участница юмористического проекта “Женский Квартал” Вера Кекелия, которая на днях впервые стала мамой, поделилась подробностями родов.

По словам артистки, к появлению на свет их первенца они с супругом готовились вместе. “Рома был со мной на протяжении всех родов от первой до последней секунды. Он был рядом, помогал мне и акушерам, массировал мне спину, всячески поддерживал. Я могу сказать точно, что Рома тоже рожал”, – говорит Вера.

Фото: instagram.com/kekeliavera

Певица отметила, что любимый “держался молодцом”, но был момент, когда он едва не упал в обморок.

“Я всегда знала, что на мужа могу положиться. Честно говоря, думала, что в какой-то момент он упадет в обморок, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важнейший момент нашей жизни мы пережили вместе”, – поделилась молодая мама.

Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда стали родителями 1 мая. У супругов родился сын, которого они назвали Иваном.