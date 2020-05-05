Думала, что упадет в обморок: Вера Кекелия рассказала о партнерских родах

Украинская певица, участница юмористического проекта “Женский Квартал” Вера Кекелия, которая на днях впервые стала мамой, поделилась подробностями родов.
По словам артистки, к появлению на свет их первенца они с супругом готовились вместе. “Рома был со мной на протяжении всех родов от первой до последней секунды. Он был рядом, помогал мне и акушерам, массировал мне спину, всячески поддерживал. Я могу сказать точно, что Рома тоже рожал”, – говорит Вера.
Певица отметила, что любимый “держался молодцом”, но был момент, когда он едва не упал в обморок.
“Я всегда знала, что на мужа могу положиться. Честно говоря, думала, что в какой-то момент он упадет в обморок, но этого не произошло. Рома держался до конца молодцом. Этот важнейший момент нашей жизни мы пережили вместе”, – поделилась молодая мама.
Напомним, что Вера Кекелия и Роман Дуда стали родителями 1 мая. У супругов родился сын, которого они назвали Иваном.
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