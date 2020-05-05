Доллар в Украине рванул вверх: сколько стоит валюта 5 мая

Во вторник, 5 мая, стоимость доллара в Украине вновь выросла после периода укрепления гривны.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

По официально установленному курсу НБУ, доллар в Украине 5 мая стоит 26,97 грн (на 2 копейки дороже, чем днем ранее). Евро стоит 29,51 грн.

В это же время, средний курс доллара в украинских банках составляет 26,9 грн при покупке и 27,15 грн при продаже.

В обменниках доллар несколько дороже – около 27 грн при покупке и 27,3 грн при продаже.

Как ранее сообщал “источник”, в Украине в мае от курса доллара стоит ждать неожиданностей, поскольку он будет колебаться.