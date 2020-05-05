С Днем ангела Виталия! Яркие открытки и лучшие поздравления в стихах и прозе

Во вторник, 5 мая, отмечают день ангела Виталия – хороший повод, чтобы поздравить своих знакомых и близких с этим именем.

“источник” собрал открытки и поздравления, которыми можно поделиться с именниниками.

Виталий, в твое имя заложена жизнь. Так пусть она будет здоровой и счастливой у тебя и твоей семьи, благополучной и полной радостных моментов! Радуйся каждому новому дню. Пусть все твои планы удаются, а неудачи проходят стороной. С днем Ангела!

Дорогой и милый Виталик, поздравляю тебя от души! Будь жизнерадостен всегда и успешен, искренне любим и крепко здоров. Пусть удача всегда будет с тобой, пусть на твоем пути светят яркие лучи добра и везения, пусть будет счастливым каждое мгновение.

Отважного и гордого Виталия поздравляю с праздником я. Пожелаю в жизни не знать бед и горя, чётко ставить цели и смело добиваться их, иметь верных друзей и любящих близких, стремиться к большому успеху и покорять всё новые и новые вершины.

Ты умен, смекалист и настойчив,

Имя носишь – “жизненный”, Виталий.

К бедам и несчастьям ты устойчив,

Правильное имя тебе дали.

Вот и ангел к нам с небес спустился,

Все спешат скорей тебя поздравить.

Желаю, чтобы в жизни ты раскрылся,

И цели в жизни правильно расставить.

Добрый ангел озарил весь мир,

Оградил добро от злых напастей,

Самое время закатить нам пир,

В этот день будет Виталию счастье.

Пусть это торжество тебя приятно удивит,

Пусть окружают верные друзья,

Пускай судьба именинника наградит,

О деньгах нам тоже забывать нельзя.

Виталик, желаю, чтобы ангел всегда охранял тебя и помогал во всех делах: дома, на работе и в любви. Пусть все твои мечты сбудутся, пусть удача всегда приходит вовремя. Побольше радостных моментов и успехов во всем.

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