Заражены десятки медиков: в Харькове начали закрывать больницы из-за коронавируса

В Харькове приняли решение о закрытии больниц из-за большого количества зараженных коронавирусом медиков.

Как сообщает местная пресса, в городе закрыли 25-ю и 27-ю больницы.

Как говорит заведующая отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анна Сухорукова, в одной из больниц коронавирус подтвердили у 21 медработника больницы, 20 из которых имели контакт с больным COVID-19.

При этом городскую клиническую больницу №27 закрыли в конце прошлой недели, когда у пациента из реанимационного отделения обнаружили COVID-19. Пациент скончался 3 мая.

Также у 4 медработников 27-й больницы, контактировавших с больным, подтвердили коронавирус, еще у одной медсестры, которая не контактировала с больным, тоже диагностировали COVID.

Пока известно, что больницы закрыли на две недели. Известно, что в области вирус подхватили не менее 80 медиков.

Напомним, что в Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая.