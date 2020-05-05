Брат срывал замки, сестра молила о помощи: всплыли новые детали зверского убийства девочки в Харькове

Появились новые подробности убийства девочки в Харькове, мать которой была задержана 30 апреля. Знакомые семьи говорят, что ребенка могла убить не задержанная.

Как утверждает знакомая семьи, женщину и ее дочь всю жизнь гнобили родственники мужчины, который проживал вместе с ними.

“Я близко знакома с семьей, дружу с теткой подозреваемой. Это опустившаяся семья алкоголиков-наркоманов. Там мужчины свирепые в родне — пьют, наркотики употребляют, а женщины — жертвы. Причем не одно поколение. Родители Татьяны и Антона умерли давно, но брат имеет право на часть дома, поэтому и живет там. Да еще дружки его… Татьяна одна в семье работала, они ее использовали. Брат срывал замки, третировал сестру и племянницу”, – говорят люди.

По словам женщины, подозреваемая неоднократно просила помощи у полиции.

Как сообщал “источник”, в сети появилось полное видео задержания женщины, которая голой бегала по улицам Харькова с отрубленной головой дочери. В ее задержании участвовали четыре экипажа патрульных.