Когда завершится учебный год для школьников в Украине и будет ВНО: названы сроки

Несмотря на ослабление некоторых ограничений карантина, для школ в Украине план обучения и дистанционного завершения учебного года остается неизменным.

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Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Дистанционные занятия будут продолжаться до 31 мая. До 15 июня школы должны закончить оформление свидетельств получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табели учебных достижений. Учебный год собираются завершить 1 июля.

“Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным – они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года”, – отметила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Для учеников 1-8 и 10 классов, которые не планирую учиться в другой школе, копии документов отправят по электронной почте, а оригиналы выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Выпускники 11 класса, в свою очередь, получат документ о получении образования после завершения внешнего независимого оценивания (ВНО). Его планировали проводить с 21 мая по 12 июня, однако новые даты ВНО будут объявлены уже после завершения карантина в Украине.

Подробнее об этом читайте в материале “источника”: Школа на карантине: что нужно знать про ВНО и учебу в этом году.