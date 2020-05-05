В Киеве приняли важное решение по празднованию дня города: каких мероприятий ждать

Масштабных мероприятий в честь празднования дня Киева в 2020 году не будет, однако в столице размышляют над тем, как отпраздновать день города по-другому.

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Об этом сообщила глава комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики КГГА Виктория Муха, передает Obozrevatel.

День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. По словам чиновницы, даже если к этому времени карантин в Украине будет отменен, или в список послаблений введут массовые мероприятия, времени на их подготовку уже не останется. Поэтому масштабных празднований не будет. Однако в КГГА думают над другими форматами праздника.

“Сейчас мы обсуждаем, возможно, праздник пройдет в онлайн-формате и в виде флешмобов… Киевляне у нас креативные, так что мы придумаем, как отпраздновать”, – говорит Муха.

Как ранее сообщал “источник”, карантин в Украине был продлен до 22 мая, однако с 11 мая некоторые ограничения начнут смягчать.