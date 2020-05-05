Атакует не только легкие: ученые показали, где еще коронавирус “селится” в организме, фото

Ученые из Университета Данди (Великобритания) показали на фото, где, кроме легких, может “обитать” коронавирус в организме человека.

Об этом сообщает The Sun.

По их словам, снимки удалось сделать с применением самого мощного в мире микроскопа, они имеют разрешение, которое в 500-1000 раз больше, чем у изображений, сделанных на iPhone.

Исследователи отметили, что коронавирус может активно размножаться в кишечнике, что вызывает желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея. Кроме того, вирус часто можно обнаружить в образцах стула.

Как сообщал “источник”, в США ученые нашли неожиданное спасение от тяжелых симптомов коронавируса, которые могут привести к смерти – по их словам, иммунитет на ранних стадиях болезни нужно подавлять.