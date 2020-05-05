Не осталось денег на еду: в Украину после громких скандалов прилетел рейс из ОАЭ, фото и видео

В ночь на вторник, 5 мая, часть украинских граждан, которые более месяца не могли вернуться домой из Объединенных Арабских Эмиратов, прилетели в Киев.

Об этом сообщают PavlovskyNEWS.

В Украину вернулось 188 человек из около 500, которые не могут покинуть Дубай. В консульстве заявили, что работают над ближайшим повторным рейсом, чтобы забрать еще около 300 украинцев. Остающиеся в ОАЭ украинцы говорят, что эти рейсы – их последний шанс, поскольку у многих из них не осталось денег даже на еду и жилье.

По словам пассажиров, украинская сторона дала разрешение на полеты только самолетам авиакомпании МАУ. До этого большинству из прилетевших отменяли рейсы на протяжении месяца.

Пассажирам самолета в аэропорту выдали SIM-карты и установили в обязательном порядке приложение “Дій вдома”, после чего они отправились на самоизоляцию. Двое пассажиров уехали на обсервацию.

Как ранее сообщал “источник”, авиаперевозчики на протяжении более чем месяца отменяли рейсы из Дубая, из-за отказов принимать самолет с украинской стороны.