Гороскоп на 5 мая: Скорпионам стоит отпустить ситуацию, а Водолеям не нужно бояться показаться слабыми

Хотите знать, что вас ждет 5 мая? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя позволять себе ссориться с людьми, а кто не должен бояться попросить о помощи.

Овен

Оглянитесь вокруг. Кто-то в вашем окружении очень долго пытается привлечь к себе внимание. Поговорите с этим человеком. Возможно, он хочет поделиться с вами чем-то очень важным.

Телец

Помните, что ваше настроение влияет на ваше общение с людьми. Нельзя позволять себе огрызаться и ссориться с кем-то только потому, что вы встали не с той ноги. Выпейте валерьянки, если иначе не можете сохранять стабильность.

Близнецы

Попробуйте поделиться своими обязанностями. Не бойтесь попросить кого-то вам помочь. Так вы не только потратите меньше сил, но и сможете понять, как к вам на самом деле относятся некоторые люди.

Рак

Перестаньте себя жалеть, от этого никому не станет легче. Если вас что-то не устраивает – измените это. Если не можете ничего поменять, пересмотрите свое отношение к ситуации. Ваше настроение зависит только от вас.

Лев

Почему вам кажется, что все совсем не так, как должно быть? Подумайте, чего именно вам не хватает для комфорта и счастья? Запишите на листике десять пунктов, которые нужно выполнить, чтобы поднять настроение. И займитесь ими.

Дева

В откровенных разговорах лучше не переходить черту. Помните, что в вашей жизни есть детали, которые не каждый человек может понять. Старайтесь аккуратно подбирать слова и рассказывать только то, что интересно собеседнику.

Весы

Перезагрузка вам однозначно необходима, но не нужно пытаться заставить себя ее организовать. Если понимаете, что в данный момент не можете устроить себе день отдыха, лучше займитесь делами.

Скорпион

Полностью контролировать нынешнее положение дел не получится. Можете даже не пытаться. Ситуация сейчас не под вашим контролем, поэтому просто отпустите ее. Пусть уйдет то, что не должно с вами оставаться.

Стрелец

На вашем пути может появиться неожиданное препятствие. Вы сами можете решить, что с ним делать – переступить, сломать или обойти дальней дорогой. Но помните, что решение повлияет на дальнейший ход событий.

Козерог

Не поддавайтесь желанию кого-то обмануть. Ваше вранье позже навредит не только вашим отношениям с людьми, но и вашей работе. Если не можете быть на 100 процетов откровенными, лучше не говорите ничего вообще.

Водолей

Просто попросите кого-то о помощи, в этом нет ничего стыдного. Вы же видите, что самостоятельно разгрести нынешний объем задач у вас не выходит. Не нужно бояться показаться слабым, вы просто не робот и тоже можете устать.

Рыбы

Вам нужен совет кого-то более опытного, поэтому вы зациклены на поиске советчика. Но забавно то, что вашим главным гуру являетесь вы сами. Поговорите с собой, объясните себе свои собственные мотивы и чувства.

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