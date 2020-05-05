В Украине будет бушевать непогода: какие области накроют грозы

Во вторник, 5 мая, в Украине похолодает, также во всех областях обещают осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во всех регионах страны синоптики прогнозируют дожди, а в некоторых областях пройдут грозы – на левобережной части Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

На западе температура воздуха опустится до +13…+15 градусов. Там пройдут дожди. На востоке Украины столбики термометров покажут +17…+20 градусов за Цельсием, накроют грозы

На остальной территории страны будет +15…+19 градусов тепла. Также осадки

В Киеве во вторник обещают +16…+18 градусов за Цельсием, дожди и грозы.

Как сообщал “источник”, с начала новой недели в Украину придет похолодание.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Киеве и окрестностях прошел сильный ливень, который сопровождался крупным градом: некоторые киевляне даже сравнили его со снегом.