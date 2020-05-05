Под Одессой на лиман прилетели редкие птицы из Африки: красочные фото

На Тилигульском лимане, который находится на границе Одесской и Николаевской областей, заметили целую стаю фламинго. Как пишут местные СМИ, сюда прилетел не менее 15 птиц.

Журналисты отмечают, что это не первое появление розовых фламинго на юге Украины. До этого птицу видели в декабре 2011 года на Будакском лимане.

Летом 2017 года стая из шести фламинго начала вить гнезда в Херсонской области, на Сиваше, и вернулась туда в 2018-м.

“Традиционный ареал этих птиц находится намного южнее, ближайшие гнездовья – в районе турецкого Измира. Встречаются они и возле Бургаса. Зимуют фламинго обычно в Африке. То, что они появляются здесь все чаще, гнездятся, а некоторые задерживаются на зиму, – это, по всей видимости, вызвано общим потеплением. Мы переходим в субтропики”, – говорит доктор наук Иван Русев.

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