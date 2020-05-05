Какие страны Европы первыми откроют границы для туристов: озвучен прогноз

Политолог Дмитрий Абзалов прогнозирует, что первыми странами, которые решатся открыть границы для туристов после пандемии коронавируса, станут Греция, Италия и Турция.

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Об этом он рассказал агентству “Прайм”.

По его мнению, именно эти государства будут пытаться вернуть туристов как можно раньше, поскольку они зависят от туристов. Однако исход будет зависеть от решений стран, в которых проживают потенциальные отдыхающие.

Абзалов уточнил, что открытие массовых туристических направлений произойдет не раньше лета, при этом процесс будет постепенным, и на него повлияет успешность борьбы с пандемией.

Эксперт также предрек нескорое возобновление туризма в Южную Америку и Африку из-за слабо развитой медицины на этих континентах. А туристический поток в США, по его словам, возобновится не раньше осени.

Как сообщал “источник”, в Украине ситуация с коронавирусом ухудшается, растет заболеваемость COVID-19, которую и прогнозировали на 2-5 мая.

Напомним, в США ученые нашли неожиданное спасение от тяжелых симптомов коронавируса, которые могут привести к смерти – по их словам, иммунитет на ранних стадиях болезни нужно подавлять.