Много стекла и масштабный пожар: во Львове произошел второй взрыв за день, фото и видео

Во Львове второй раз за сутки прогремел взрыв, на этот раз инцидент произошел в одном из многоэтажных домов.

Как написал на своей Facebook-странице львовский депутат Игорь Зинкевич, взрыв прогремел на улице Скрипника 31А на 8 этаже.

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“Произошел взрыв, со слов свидетелей сейчас пожар, горит уже 2 окна наверное кухня и комната, на дороге много стекла. Все службы вызваны”, – пишут в сети.

Уточняется, что около 22:40 скорая забрала мужчину в сознании.

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Как говорят спасатели, взрыв прогремел из-за утечки газа или неисправности бытовых приборов.

К месту событий прибыли несколько экипажей пожарных. Жители близлежащих квартир были эвакуированы.

Как ранее сообщал “источник”, в Польше собственница магазина смогла отбиться от вооруженного преступника, который направил на нее пистолет, использовав швабру.