Украинцы смогут наблюдать “цветочную” Луну: названо точное время удивительного явления

Через несколько дней украинцы смогут наблюдать последнее в 2020 году Суперлуние, которое также называют “цветочной” Луной.

Фаза полнолуния наступит 7 мая в 13:46. В этот момент расстояние между Землей и ее спутником станет минимальным, и Луна полностью будет освещена лучами солнца. Сама Луна взойдет в небе в 20:30, с этого момента и можно будет увидеть Суперлуние.

Свое название “цветочная” Луна получила в Древней Индии, поскольку в это время там обычно расцветали весенние цветы.

В ночь “цветочной” Луны принято загадывать желания, считается, что тогда они обязательно сбудутся. Ночью в Суперлуние нужно выйти на улицу, посмотреть на полную луну и загадать желание, мысленно представляя его осуществление в мельчайших деталях.

Как сообщал “источник”, в ночь с 7 на 8 апреля, украинцы наблюдали самое яркое Суперлуние года – так называемую розовую Луну.