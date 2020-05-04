Во Львове произошел мощный взрыв в отделении “Новой почты”: первые фото с места ЧП

Во Львове 4 мая произошло ограбление отделения “Новой почты”, во время которого злоумышленник взорвал гранату.

Как пишут жители столицы, инцидент произошел около 18:00.

“По ул. Медовой Пещеры в Новой почте 20 сдетонировала учебная граната РГД-5 – состоялся “хлопок”. Полиция, ГСЧС, скорая на месте. Пострадавших нет так как это учебная граната и кроме звука повреждений никаких”, – пишут в сети жители Киева.

Взрыв гранаты на почте во Львове



1 / 1 Взрыв гранаты на почте во Львове



1 / 1 Взрыв гранаты на почте во Львове



1 / 1 Взрыв гранаты на почте во Львове



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В полиции пока официальных комментариев по поводу происшествия не давали.

Напомним, что в столице вооруженный грабитель ограбил одно из отделений “Новой почты”.

Как ранее сообщал “источник”, в Польше собственница магазина смогла отбиться от вооруженного преступника, который направил на нее пистолет, использовав швабру.