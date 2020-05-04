НАБУ “шьет” дело против генпрокурора Украины: в чем ее обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство против генерального прокурора Ирины Венедиктовой, у которой ранее обнаружили незадекларированную квартиру в центре Киева.

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

“По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований”, – говорится в ответе НАБУ на запрос издания.

В частности, уточняется, что уголовное производство касается возможного недекларирования Венедиктовой имущества.

Отметим, ход дело получило после того, как ВАКС удовлетворил жалобу активиста Сергея Стерненко и обязал НАБУ рассмотреть его заявление о преступлении, совершенном генпрокурором.

Напомним, за март 2020 года генпрокурор получила более 70 000 гривен зарплаты.

Как сообщал “источник”, Ирина Венедиктова не указала в своей декларации часы элитной марки, стоимость которых может составлять 10 тысяч евро.