В Днепр прибыл борт с тяжело ранеными на Донбассе бойцами ВСУ: видео

В Днепр доставили девятерых бойцов из зоны ООС, которые получили ранения на Донбассе.

Как пишут местные СМИ, состояние пациентов остается тяжелым, но их жизни уже ничто не угрожает. Известно, что раненых доставили в областную больницу имени Мечникова.

По словам украинских военных, враг стреляет из автоматов и другого вида оружия. Один из пострадавших получил осколочное ранение головы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Как заявил Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова, два осколка остались в голове.

“Они проникли через височную область, один глаз очень пострадал. Врачи постоянно были на работе, спасают нашего Александра. Предстоит еще ряд операций, Которые позволят ему восстановить основные функции”, – отметил он.

Также отмечается, что трое украинских бойцов находятся в ожоговом центре.

Напомним, что в январе в Киев привезли тяжело раненных украинских военных, которые пострадали на Донбассе.