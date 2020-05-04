Под Днепром обнаружили коробку с “сюрпризом”: что известно о ее содержимом

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 3 мая нашли брошенного младенца.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на 34.ua.

Младенца обнаружила местная жительница в лесопосадке в Покровском районе города около 21:30. Малыш находился в картонной коробке.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Врачи установили, что младенец появился на свет в тот же день, когда его бросили. Малыш доношенный, его состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

Однако мальчика все же решили поместить в реанимацию Криворожского перинатального центра.

По факту данного происшествия открыто уголовное производство.

Правоохранители устанавливают, кто и по каким причинам бросил младенца в лесопосадке.

Найденного малыша после медобследования направят в городской дом ребёнка. Виновным грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщал “источник”, ранее в Кривом Роге местная жительница обнаружила в подъезде сверток, в котором находился младенец.

Также под Киевом ранее обнаружили мертвого младенца на свалке.