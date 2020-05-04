“Злой” месяц май: появились новые фото непогоды в Киеве

В сети продолжают делиться кадрами мощного града, который обрушился на Киев 4 мая. Столицу непогода застала днем, сейчас ситуация нормализовалась.

В частности, в сети опубликовали фотографии происходящего на киевской Оболони.

На снимках видно, что тут выпал град крупного размера.

На Киев в понедельник, 4 мая, обрушились дожди с грозами, а также выпал крупный град.

Как сообщал “источник”, с 4 мая Украину накроют дожди с грозами, а позже также упадет температура воздуха. С начала новой недели, во вторник, 5 мая, в Украину придет похолодание.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Киеве и окрестностях прошел сильный ливень, который сопровождался крупным градом: некоторые киевляне даже сравнили его со снегом.