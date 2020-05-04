Суд в Киеве огласил новое решение по Януковичу: появились первые подробности

В ходе очередного заседания по делу беглого президента Украины Виктора Януковича Печерский районный суд города Киева арестовал подозреваемого заочно сроком на 2 месяца.

Об этом заявил адвокат бывшего лидера “Партии регионов” Виталий Сердюк для российских СМИ, передает “Обозреватель”.

В заявлении суда указано, что дело связано с узурпацией власти со стороны экс-президента.

Сторона защиты уведомила, что планирует подавать апелляцию, также уточняется, что подозреваемый готов к проведению следственных действий с его участием.

“Место проживания Януковича указано, десятки его обращений с просьбой провести с его участием следственные действия, в частности допросы, очные ставки и другие мероприятия, направленные на установление истины, остаются без ответа и без реагирования генпрокуратуры”, – возмущен адвокат.

Адвокат также заявил, что дело против экс-президента “было сфальсифицировано западными спонсорами Майдана”.

О том, как кадры из гвардии Януковича входят в действующую правящую верхушку – читайте в материале “источника”: Спасти казну: почему у Зеленского решили вспомнить о “старой гвардии” Януковича.