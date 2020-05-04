Будет помогать: всплыли интересные детали о назначении Саакашвили в Кабмин

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в ближайшие дни все же получит официальную должность в Украине.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на источник в Офисе президента.

“В ближайшие дни его (Саакашвили) назначат. Мы не можем пока говорить, кем его назначат, ведь об этом должен сказать президент“, – сказал источник.

“Могу только сказать, что он будет помогать работать правительству“, – добавил он.

Президент Владимир Зеленский еще 22 апреля предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля.

Однако во фракции “Слуга народа” не нашлось необходимой поддержки для обеспечения результативного голосования за кандидатуру Саакашвили.

Подробнее о проблемах с назначением Саакашвили в правительство читайте в материале “источника”: Крутое пике Карлсона: что мешает Саакашвили попасть в Кабмин.