Ежегодный бал безумных нарядов Met Gala превратился в Инстаграм-челлендж: вот самые яркие фото

4 мая Метрополитен-музее Нью-Йорка должен был состояться ежегодный бал Института костюма Met Gala 2020. В связи с эпидемией COVID-19 мероприятие отменили, но дань уважения ему отдает множество креативных пользователей сети. Сидя дома на карантине, поклонники моды копируют невероятные наряды звезд и публикуют их под хэштегом #metgalachallenge.

Всего несколько голубых полотенец потребуются вам, чтобы повторить роскошный образ Дайан КрюгерФото: instagram.com/shannon_the_sloth/

Целлофановые пакеты против прозрачного платья Скиапарелли Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/sanja_nestorovic_/

Костюм Кары делевинь из алюминиевой фольгиФото: instagram.com/sanja_nestorovic_/

Еще один пакет, пара перьев, и костюм Селин Дион готовФото: instagram.com/sanja_nestorovic_/

Говорят, сказочный наряд Арианы Гранде можно сделать из туалетной бумагиФото: instagram.com/bernadettebanner/

Знаменитый образ Рианны из фольгиФото: instagram.com/nedfulmer/

Фото: instagram.com/nedfulmer/

Наволочки, пакеты, фонарики, – и волшебное платье Зендаи у вас под рукойФото: instagram.com/eugeneleeyang/

Против красного махрового халата у Кард Би нет ни шанса!Фото: instagram.com/leahncrowder/

Повторить психоделический образ Эзры Миллера непросто, но для креативных модников нет ничего невозможного.Фото: instagram.com/dayvidquintero/

Однажды Кэти Перри пришла на Met Gala в костюме люстры. Теперь у нее есть сестра-близнецФото: instagram.com/clauderz/

Никаких отличий, наряды полностью идентичны!Фото: instagram.com/seasunstefunny/

Похоже, Билли Портер потерял пальму первенства в состязании самых роскошных костюмовФото: instagram.com/mikejosemusic/

Завершает наш парад Джаред Лето, его красный наряд и искусственная голова. Оказывается, вместо нее актер мог прийти с цветочным горшкомФото: instagram.com/grace.latz/