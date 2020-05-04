Ежегодный бал безумных нарядов Met Gala превратился в Инстаграм-челлендж: вот самые яркие фото

4 мая Метрополитен-музее Нью-Йорка должен был состояться ежегодный бал Института костюма Met Gala 2020. В связи с эпидемией COVID-19 мероприятие отменили, но дань уважения ему отдает множество креативных пользователей сети. Сидя дома на карантине, поклонники моды копируют невероятные наряды звезд и публикуют их под хэштегом #metgalachallenge.
Всего несколько голубых полотенец потребуются вам, чтобы повторить роскошный образ Дайан Крюгер
Целлофановые пакеты против прозрачного платья Скиапарелли Эмили Ратаковски.
Костюм Кары делевинь из алюминиевой фольги
Еще один пакет, пара перьев, и костюм Селин Дион готов
Говорят, сказочный наряд Арианы Гранде можно сделать из туалетной бумаги
Знаменитый образ Рианны из фольги
Наволочки, пакеты, фонарики, – и волшебное платье Зендаи у вас под рукой
Против красного махрового халата у Кард Би нет ни шанса!
Повторить психоделический образ Эзры Миллера непросто, но для креативных модников нет ничего невозможного.
Однажды Кэти Перри пришла на Met Gala в костюме люстры. Теперь у нее есть сестра-близнец
Никаких отличий, наряды полностью идентичны!
Похоже, Билли Портер потерял пальму первенства в состязании самых роскошных костюмов
Завершает наш парад Джаред Лето, его красный наряд и искусственная голова. Оказывается, вместо нее актер мог прийти с цветочным горшком