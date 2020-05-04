Хуже, чем 30 лет назад: стало известно о катастрофическом положении Китая из-за скандала с коронавирусом

Из-за вспышки коронавируса Китай столкнулся с волной враждебности со стороны иностранных партнеров, в частности, США, масштабы которой сопоставимы с угрозой после силового подавления протестов на площади Тяньаньмень в 1989 году.

Об этом сообщается в докладе китайской разведки для правительства, передает Reuters.

В частности, Министерство государственной безопасности Китая считает, что антикитайские настроения в мире достигли высшей отметки за 29 лет, и лидером по негативному отношению к Китаю является США. Министерство рекомендует правительству подготовиться к возможным вооруженным столкновениям с американцами.

Как отмечают в издании, доклад готовился экспертами Китайского института современных международных отношений, который консультировал правительство по вопросам национальной безопасности. В тексте уточняется, что глобальные угрозы могут повлиять на инвестиции Китая за границей, а в качестве вывода там указано, что “Вашингтон считает успехи Китая угрозой западным демократиям и хочет подорвать доверие китайцев к Коммунистической партии”.

Аналитики из Китая уже назвали доклад аналогом “телеграммы Новикова” – документ посла СССР в США, который был выпущен в 1946 году и указывал на “опасности экономического развития США и укрепления их военной мощи”. Как считают историки, этот документ и “Длинная телеграмма” посла США в Москве Джорджа Кеннана дали начало Холодной войне.

Министерство иностранных дел Китая никак не комментирует информацию о докладе.

Как сообщал “источник”, ранее в разведке США заявили, что власти Китая скрывали вспышку коронавируса в стране из корыстных убеждений.