Зеленский напугал прогнозом по коронавирусу в случае отмены карантина: озвучены цифры

Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил о том, что отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей в Украине в 2020 году.

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В своем видеообращении на странице в Facebook глава государства отметил, что смягчение карантина не может быть преждевременным.

“Посмотрите на страны, где-либо не вводили карантинные мероприятия, или сделали их мягкими. Результат – тысячи смертей и десятки тысяч заболевших … Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни, это будет плюс 120 000 смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным”, – сказал он.

По его словам, в Украине удалось избежать большое количество смертей из-за вовремя принятых мер.

Напомним, что правительство продлило действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Ранее “источник” сообщал, что Зеленский заявил, что после Пасхи коронавирусом могут заболеть от 2% до 10% от всего населения страны.