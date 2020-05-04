В Троицком восстанавливают дом-интернат после пожара

Три недели назад в Троицком доме-интернате для пожилых людей и людей с инвалидностью произошел пожар. Сейчас учреждение восстанавливают.

Об этом сообщают журналисты troyitske.city.

Ремонтные работы в доме-интернате начались еще 25 апреля. Строители в первую очередь начали с демонтажа пострадавшей от пожара крыши здания. На 30 апреля большая часть строительного мусора была убрана и вывезена.

“Сразу демонтировали металлочерепицу, деревянные конструкции, убираем территорию возле здания и в помещении”, – сообщил руководитель строительной бригады Александр Химченко.

Он добавил, что после уборки территории строители приступят к поднятию уровня здания, а потом к постройке новой крыши.

Теперь конструкцию крыши сделают не из металлочерепицы, как было ранее, а из мягкой битумной черепицы. Строительство крыши, как говорят строители, займет месяц. После чего будут проводится внутренние работы.

Напомним, что ночью 8 апреля, примерно в 04:05, произошло возгорание крыши Троицкого областного дома-интерната для престарелых и людей с инвалидностью. В то время в помещении находились 35 подопечных и работники заведения. Силами персонала все люди были эвакуированы.

Прибывшие на вызов спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Огонь повредил крышу.