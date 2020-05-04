5 мая в Луганской области ожидается гроза

Утром и днем 5 мая 2020 по Луганской области ожидаются грозы (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщают в областном центре по гидрометеорологии.

Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-13 0 тепла, днем 19-24 0 тепла.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем кратковременный дождь. Утром и днем гроза. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-12 0 тепла, днем 21-23 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем кратковременный дождь. Утром и днем гроза . Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 20-22 0 тепла.