Волонтеры рассказали о повреждениях в Золотом-4 в результате обстрела. ФОТО

30 апреля во время обстрела города Золотое были повреждены одно домовладение и Золотовская общеобразовательная школа № 7. Никто из мирного населения не пострадал.

Об этом сообщает Гуманитарная миссия “Пролиска”.

Как указывается, сотрудники гуманитарного центра “Пролиска – Золотое”, работающего при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, побывали на месте происшествия.

“Во дворе по ул. Кленовая сотрудники зафиксировали, что на приусадебном участке разорвался снаряд. Кроме того, осколки повредили два окна в школе, а также окно в доме по соседству”, – сказано в сообщении.

В случае необходимости жителям домовладений и школе будут переданы материалы для экстренных ремонтов.

Фото: гуманитарная миссия “Пролиска”

Фото: гуманитарная миссия “Пролиска”

Фото: гуманитарная миссия “Пролиска”