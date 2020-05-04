В Новопсковской РГА рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в районе

По данным КНП «Новопсковское ТМО» с 30 апреля по по 3 мая 2020 года в стационарные отделения медицинского учреждения госпитализированы с диагнозом ОРВИ – 1 человек и с диагнозом пневмония – 1 человек. Сегодня у обоих пациентов был проведен сбор биологического материала для осуществления ПЦР-исследований на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской районной государственной администрации.

В районе проводится активная работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, в том числе и в осуществлении диагностических исследований среди населения. 2 мая от ГУ “Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины” поступили результаты ПЦР-исследований на COVID-19 43 человек, в том числе:

9 медицинских работников;

32 человек, имевших контакт с больными COVID-19;

2 человек, болевших и имевших признаки коронавирусной инфекции.

По результатам ПЦР-исследований, только у одного лица, имевшего признаки короновирусной инфекции был установлен положительный результат и подтвержден диагноз COVID-19. У 42 человек – результат отрицательный.



По состоянию на 4 мая 2020 года на территории района зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них два человека находится на лечении в КНП «Старобельское РТМО», три человека болеют в легкой форме, не нуждаются в госпитализации, поэтому находятся на самоизоляции.