В Украине разгорается громкий скандал из-за тестов на коронавирус для детей, больных онкологией

В Национальном институте рака и детской специализированной больнице “Охматдет” от семей онкобольных детей требуют прохождения платных тестов на выявление коронавируса, вызывающего COVID-19.

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Как пишет “Украинская правда”, об этом сообщает благотворительный фонд “Таблеточки”, к которому обратились родители с просьбой оплатить тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При отсутствии негативных результатов теста онкобольных детей отказываются госпитализировать для прохождения химиотерапии, лучевой терапии, хирургической операции, проведения МРТ.

Стоимость такого теста в Украине сейчас составляет около 2,2-2,5 тысячи гривен на одного человека.

“Мы согласны с решением больниц, это нужно. Но мы не согласны, что эти тесты должны оплачивать сами родители. Мы ложимся в больницу планово на капельницы каждые 14 дней. То есть в месяц только на тесты для меня и сына нужно 10 000 гривен“, – рассказала Наталья Бойко, мама онкобольного ребенка.

При этом, по словам директора фонда по работе с подопечными и семьями Юлии Ноговицыной, руководство НИР и НДСБ “Охматдет” не смогло предоставить приказы, устанавливающие соответствующее требование о сдаче теста.

“Сказали, что таких приказов нет. Требование просто устно сообщается родителям. В Минздраве Украины так же подтвердили, что соответствующего требования на национальном уровне не существует“, – отметила она.

По данным специалистов фонда, карантин уже и так негативно повлиял на диагностику и лечение детей. Из-за отмены транспортного сообщения, изоляции, страха заразиться при обращении в больницу, уменьшения доходов, меньше семей стало обращаться к врачу, когда у ребенка появляются тревожные симптомы.

“Следовательно, эти дети будут диагностированы позже, в запущенной стадии, когда шансов на выживание останется меньше и потребуется более агрессивная и дорогая терапия“, – пояснила Юлия Ноговицына.

С учетом этого дополнительно откладывать начало лечения на время, пока родители найдут деньги на тестирование, сдадут анализ, получат результаты по мнению фонда “выглядит неоправданным”.

“Мы не против введения требований тестирования при условии, что государство может себе это позволить и организовать процесс таким образом, чтобы он не препятствовал своевременной диагностике и лечению онкобольных детей“, – резюмировал директор фонда.

Как сообщал “источник”, медики заявили, что решение Черкасского исполкома об отмене карантина может привести к осложнениям эпидемической ситуации из-за коронавируса в городе и области.