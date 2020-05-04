“Лисичанскводоканал” заплатит штраф за загрязнение сточными водами участка земли

В марте 2020 года в суд с иском обратилась Государственная экологическая инспекция в Луганской области о взыскании с ЛКСП «Лисичанскводоканал» вреда, причиненного вследствие нарушения предприятием природоохранного законодательства.

Об этом сообщается на портале “Судова влада України”

Так, в ходе плановой проверки коммунального специализированного предприятия, проводимой областной Госэкоинспекцией в апреле-мае 2019 года, был установлен сброс и загрязнение Лисичанскводоканалом земельного участка площадью 250 кв.м. неочищенными сточными водами.

По расчетам экологов, размер причиненного ущерба в связи с загрязнением земель на этой территории составил почти 46 тыс грн

Учитывая, что загрязнение земельного участка неочищенными сточными водами подтверждается материалами дела и ответчиком в установленном порядке не опровергнуто, Хозяйственный суд Луганской области пришел к выводу, что ответчик должен возместить ущерб, нанесенный государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства, в полном объеме.

Ознакомиться с решением суда в деле № 913/128/20 – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88953992

После вступления решения в законную силу будет выдан судебный приказ.