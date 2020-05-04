В Попаснянском районе сильный ветер сорвал часть крыши дома культуры. ФОТО

Сильный ветер ночью 17 апреля сорвал часть покрытия крыши Камышевахского дома культуры и библиотеки, расположенной в этом здании.

Об этом сообщает попаснянское издание popasnaya.city

«Сам материал покрытия дорогой. Сейчас ищем подрядчика, который сможет выполнить эти работы», – рассказал журналистам глава Камышевахского поссовета Виталий Ткаченко.

Он добавил, что в ближайшее время будет готова смета на выполнение работ. Помочь финансово обещали в Попаснянской районной государственной администрации.

Сейчас участок крыши временно покрыли толью до выполнения ремонтных работ.

Последний раз ремонт этой кровли проводили в 2015 году.