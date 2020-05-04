Киев засыпает крупным градом: опубликованы впечатляющие фото и видео

На Киев в понедельник, 4 мая, обрушились дожди с грозами, а также выпал крупный град.

В частности, в соцсетях пишут, что град шел на Оболони, на улице Героев Днепра. По словам очевидцев, град достигал размеров куриного яйца.

“Может убить. Не ставьте машины под деревьями“, – пишут местные жители.

Telegram-канал “Информатор” опубликовал фото стихии.

На кадрах видно, что плотность града высокая, градины крупные, все это сопровождается ветром. За считанные минуты град покрыл землю.





Как сообщал “источник”, дождь в Киеве 4 мая был настолько сильным, что некоторые улицы буквально превратились в реки. Местами потоки дождевой воды доходили людям до пояса.

Как сообщал “источник”, Украинский гидрометцентр предупредил, что 4 мая Украину накроют грозы с градом и сильным ветром. Во всех областях страны без исключения синоптики прогнозируют потенциально опасные погодные условия. Также обещают шквальный ветер 15-20 м/с.