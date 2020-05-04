На Киев и область обрушилась сильная непогода: фото и видео стихии

В Киевской области и в столице разбушевалась гроза, за окном падает дождь и сильные порывы ветра.

Фото и видео появляются в соцсетях.

Пользователь сети Петр Шталинберг опубликовал в Facebook фото и видео из города Вишневое, что под Киевом. Там сильный ливень, затопило улицы.

Синоптик Наталка Диденко написала в соцсети, что в Киеве будет гроза и показала карту.

В комментариях к посту Диденко украинцы пишут в каких районах Киева и где за городом уже гроза.

Пишут, что уже в Буче и в Вишневом вовсю бушует непогода. А также в Киево-Святошинском, Оболонском районах, на Борщаговке.

Дождь падает, также, в Умани.

Как сообщал “источник”, с 4 мая Украину накроют дожди с грозами, а позже также упадет температура воздуха.

А с началом новой недели, во вторник, 5 мая, в Украину придет похолодание.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Киеве и окрестностях прошел сильный ливень, который сопровождался крупным градом: некоторые киевляне даже сравнили его со снегом.