Небо над Киевом закрыли черные тучи: видео надвигающейся стихии

В понедельник, 4 мая, на Украину надвигаются грозы с градом и сильным ветром, небо над Киевом закрыли темные дождевые тучи.

“источник” снял видео зрелищного явления.

На кадрах видно, что небо закрыто тяжелыми темными грозовыми тучами, из которых вот-вот хлынет дождь. Через них просвечивает солнце, что придает обычному городскому пейзажу некий фантастический оттенок.

Как сообщал “источник”, украинский гидрометцентр предупредил, что 4 мая Украину накроют грозы с градом и сильным ветром. Во всех областях страны без исключения синоптики прогнозируют потенциально опасные погодные условия. Также прогнозируют шквальный ветер 15-20 м/с.