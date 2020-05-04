Какие области в Украине лидируют по нарушениям карантина: в МВД назвали “бунтарей

В Украине больше всего нарушений во время карантина зафиксировали в Ровенской области, там 26 общепитов не соблюдали правила.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, за последнее время полиция составила 10 330 протоколов о нарушениях карантинных норм.

“В целом проверка установила нарушения почти по каждой области. Мы имеем в лидерах, как это ни странно, Ровенскую область. Это я говорю об объектах питания. У нас есть 26 случаев, когда работали с нарушениями кафе или рестораны. Донецкая область – 17, Харьковская – 14, Запоржская – 12”, – заявил Аваков.

По его словам, по всем случаям были оформлены административные протоколы и все заведения закрыты.

Как сообщал “источник”, медики заявили, что решение Черкасского исполкома об отмене карантина может привести к осложнениям эпидемической ситуации из-за коронавируса в городе и области.