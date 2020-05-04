Мусорный полигон, состояние очистных сооружений и водопроводных сетей: глава Сватовской РГА назвал насущные проблемы

Перегруженность полигона твердых бытовых отходов, состояние очистных сооружений и водопроводных сетей, противопожарная безопасности школ – вот далеко неполный список проблем, которые необходимо решать в Сватовском районе.

“Очистные сооружения в Сватово введены в эксплуатацию в 1993 году. С тех пор частичный ремонт там происходил лишь раз – семь лет назад. Объективно, в настоящее время состояние очистных сооружений и оборудования не соответствуют современным требованиям. Поэтому недопущение загрязнения стоками окружающей среды и поверхностных вод – одна из приоритетных задач, которую нужно немедленно решать”, – рассказал в интервью Луганщина.ua глава Сватовской районной государственной администрации Валерий Честных.

Еще одна проблема – состояние сватовского полигона твердых бытовых отходов. “Ежегодно на полигон вывозится около 20 тыс. м.куб. мусора и разного хлама. Уже в этом году он будет переполненным и неспособным обеспечить дальнейшее размещения ТБО. Для решения проблемы надо увеличить объемы полигона”, – отметил чиновник.

Что касается “Сватовского городского водоканала”, который обеспечивает население питьевой водой, то изношенность насосного оборудования и водопроводной сети достигла уже 80 процентов.

” Также надо отметить, что во многих населенных пунктах Сватовского района, как и в целом по области, в источниках общественного и индивидуального нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения питьевая вода не соответствует санитарным требованиям. Поэтому райгосадминистрацией подготовлена программа «Обеспечение жителей Сватовского района качественной питьевой водой на 2018-2020 годы». Согласно программе, нужно оборудовать станции доочистки питьевой воды на системах централизованного водоснабжения. Первоначально нужно обеспечить качественное водоснабжение образовательных учреждений, больниц и амбулаторий. В связи с ограниченным районным финансированием реализована лишь часть запланированного. Итак, необходимо привлекать и другие средства”, – добавил Валерий Честных.

Он обратил внимание и на состояние противопожарной защиты школ.

“Из районного бюджета в полном объеме выделяются средства только на коммунальное загородное учреждение оздоровления и отдыха «Гончаровское». Состояние противопожарной безопасности других учреждений требует немедленного улучшения. Каждое из 20 учреждений общего среднего образования должно быть обеспечено автоматической установкой пожарной сигнализации, устройством защиты от разрядов молнии. Так же везде должна быть проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и тому подобное. Эта проблема – не новая, но сдвинуть ее с места непросто, потому что отсутствовало должное финансирование. Сейчас из местного бюджета выделены средства, но их хронически не хватает, нужна государственная поддержка”, – резюмировал глава РГА.