Кличко обнародовал план выхода Киева из карантина: что начнет работать с 12 мая

С 12 мая в Киеве начнется ослабление карантинных мер.
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Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В рамках общения городского главы с предпринимателями было разрешено работу кофеен с кофе на вынос в ближайшее время. При этом должны соблюдаться все нормы и правила безопасности.
Но первый этап ослабления карантина начнется только 12 мая. Тогда планирую разрешить работу:
- непродовольственным магазинам (общей площадью до 300 кв. м): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Но крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют;
- парикмахерским и салонам красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента;
- кафе и ресторанам (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день;
- откроют парки и скверы: группами не более двух человек или с детьми (двое взрослых, двое детей).
- временным сооружениям (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;
- небольшим производствам непродовольственных товаров и предприятиям бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м;
- адвокатским и нотариальным бюро, аудиторам: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;
- автокинотеатрам;
Кличко также подчеркнул обязательные требования для работы бизнеса:
- обязательная термометрия сотрудников и посетителей;
- обязательные правила безопасности;
- если клиент без маски – его или не впускать в помещение, или это ответственность поставщика услуг (он должен обеспечить клиента маской).
На первом этапе ослаблений карантина закрытыми останутся:
- школы
- детские сады
- детские площадки
- спортивные площадкиприбрежные зоны отдыха.
Кличко отметил, что ослабление ограничений по их посещениям будет следующим этапом.
Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.
Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь.
“В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках”, – подчеркнул мэр Киева.
Как сообщал “источник”, с понедельника, 11 мая, в Украине начнут смягчать некоторые ограничения, вызванные пандемией коронавируса, но сам карантин продлили до 22 мая.