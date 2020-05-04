Кличко обнародовал план выхода Киева из карантина: что начнет работать с 12 мая

С 12 мая в Киеве начнется ослабление карантинных мер.

“Смерть” с косой на пляжах и толпы в городах: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В рамках общения городского главы с предпринимателями было разрешено работу кофеен с кофе на вынос в ближайшее время. При этом должны соблюдаться все нормы и правила безопасности.

Но первый этап ослабления карантина начнется только 12 мая. Тогда планирую разрешить работу:

непродовольственным магазинам (общей площадью до 300 кв. м): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения и с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день. Но к рупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют;

рупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не откроют; парикмахерским и салонам красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно): с требованием санитарной обработки (или кварцевания) рабочего места после каждого клиента;

кафе и ресторанам (на вынос): с требованием санитарной обработки помещения дважды в день;

откроют парки и скверы: группами не более двух человек или с детьми (двое взрослых, двое детей).

временным сооружениям (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;

небольшим производствам непродовольственных товаров и предприятиям бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): по соблюдению требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м;

адвокатским и нотариальным бюро, аудиторам: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;

автокинотеатрам;

Кличко также подчеркнул обязательные требования для работы бизнеса:

обязательная термометрия сотрудников и посетителей;

обязательные правила безопасности;

если клиент без маски – его или не впускать в помещение, или это ответственность поставщика услуг (он должен обеспечить клиента маской).

На первом этапе ослаблений карантина закрытыми останутся:

школы

детские сады

детские площадки

спортивные площадкиприбрежные зоны отдыха.

Кличко отметил, что ослабление ограничений по их посещениям будет следующим этапом.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро в столице откроется по решению правительства. А работу пригородного транспорта правительство пообещало восстановить в первую очередь.

“В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках”, – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал “источник”, с понедельника, 11 мая, в Украине начнут смягчать некоторые ограничения, вызванные пандемией коронавируса, но сам карантин продлили до 22 мая.