В Северодонецке засняли пыльный вихрь. ВИДЕО

В Северодонецке за озером Чистым местные жители засняли внезапно возникший небольшой пыльный вихрь.

Соотвествующее видео было опубликовано на странице severodonetsk.times в инстаграм.

Пыльный вихрь, или песчаный вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днём в малооблачную (обычно жаркую) погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Он поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и переносит их иногда на значительное расстояние (сотни метров). Вихри проходят узкой полосой, так что непосредственно на метеостанции ветер может быть слабым, но фактически внутри вихря скорость ветра достигает 8—10 м/с и более. В отличие от смерча (торнадо), пыльные (песчаные) вихри не связаны с облаками.

Для восточной Украины это явление не редкое, особенно в жаркую погоду.