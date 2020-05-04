Грозит голодными бунтами: сети взорвались из-за громкого решения по карантину в Украине

Украинцы недовольны продлением карантина в Украине до 22 мая и грозят голодным бунтом власти.
“Смерть” с косой на пляжах и толпы в городах: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)
Об этом они пишут в соцсетях.
В одном из сообществ в Facebook появилась фотожаба, на ней изображена девушка с котом на руках, они делают селфи в зеркале. Хозяйка со скуки одела животное в детский комбинезон. И сверху над фото надпись: то какого числа ты опять пойдешь на работу, Наталья?
“Голодный народ отменит карантин вообще до 11 мая”, “Ну, учитывая, что с 12 откроются парки, магазины и салоны красоты, то это уже считай не карантин”, “Зато сохраним миллиарды жизней ценой дефолта и тотальной безработицы. Зато доллар по 27, а не по 30, как при Барыге”, “А людям за что жить”, “Еще не весь малый и средний бизнес добили. Подумаешь всего-то 40% ликвидировались. Не порядок, надо продлевать”, – пишут в сети.
Напомним, что с 11 мая карантин будет ослаблен, в Украине будут работать:
- автомойки;
- рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами;
- парикмахерские и салоны красоты;
- учреждения предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;
- также будет разрешено гулять в парках и скверах.
Как сообщал “источник”, по состоянию на понедельник, 4 мая, в Украине зарегистрировано 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.