Грозит голодными бунтами: сети взорвались из-за громкого решения по карантину в Украине

Украинцы недовольны продлением карантина в Украине до 22 мая и грозят голодным бунтом власти.

“Смерть” с косой на пляжах и толпы в городах: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом они пишут в соцсетях.

В одном из сообществ в Facebook появилась фотожаба, на ней изображена девушка с котом на руках, они делают селфи в зеркале. Хозяйка со скуки одела животное в детский комбинезон. И сверху над фото надпись: то какого числа ты опять пойдешь на работу, Наталья?

“Голодный народ отменит карантин вообще до 11 мая”, “Ну, учитывая, что с 12 откроются парки, магазины и салоны красоты, то это уже считай не карантин”, “Зато сохраним миллиарды жизней ценой дефолта и тотальной безработицы. Зато доллар по 27, а не по 30, как при Барыге”, “А людям за что жить”, “Еще не весь малый и средний бизнес добили. Подумаешь всего-то 40% ликвидировались. Не порядок, надо продлевать”, – пишут в сети.

Напомним, что с 11 мая карантин будет ослаблен, в Украине будут работать:

автомойки;

рынки и магазины торгующие не продовольственными товарами;

парикмахерские и салоны красоты;

учреждения предоставляющие услуги адвокатов и нотариусов;

также будет разрешено гулять в парках и скверах.

Как сообщал “источник”, по состоянию на понедельник, 4 мая, в Украине зарегистрировано 12 331 случай заболевания коронавирусом COVID-19.