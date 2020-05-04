Шмыгаль: С 11 мая мы начинаем снятие первых карантинных ограничений

Стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета Министров в понедельник, 4 мая, сообщает Урядовый портал

«Правительство в первую очередь заинтересовано, чтобы как можно быстрее запустить все сферы экономики, которые приостановились из-за эпидемии. В своих решениях мы руководствуемся исключительно данным наших профильных специалистов. По их расчетам, преждевременное снятие карантина – значит тысячи новых больных. Нельзя этого допустить », – подчеркнул глава правительства.

По словам Премьер-министра, стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина.

«Мы много общались с представителями бизнеса. Понимаем потребности и запросы бизнеса, и сегодня созвали внеочередное заседание, во время которого планируем принять проект постановления по просьбе бизнеса, которому надо время, чтобы подготовиться к безопасным условиям работы », – отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль сообщил, что с 11 мая будут открыты для посещений парки, скверы, зоны отдыха.

Кроме того, будет разрешено работать салонам красоты, парикмахерским, но при определенных условиях, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения Украины.

«Мы позволим работу заведений общественного питания на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности. Это очень важная привязка и возможность контролировать, в том числе органами местного самоуправления », – отметил Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ.

«Разрешение работать при определенных условиях получат учреждения бытового обслуживания населения по определенным критериям. Музеи, библиотеки, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах. Стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. Все это будет принято. Постановление будет опубликовано и бизнес сможет видеть четко, в каких сферах мы планируем смягчения карантинных мероприятий с 11 мая », – сообщил глава правительства.

В то же время он отметил, что пока в Украине действуют карантинные ограничения: «До 11 мая мы просим украинцев соблюдать правила. Это не только призывы правительства, а и наших врачей, которые сейчас фактически на передовой. Очень важно правильно завершать процесс карантина ».

Отдельно Денис Шмыгаль остановился на ответственности местной власти.

«Мы понимаем важность сотрудничества с местными властями, но не пренебрегайте правилами, которые действуют для всех. Нельзя принимать решения по выходу из карантина по собственной прихоти », – подчеркнул Премьер-министр.

Также Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что в период действия карантина продолжали работать магазины сети строительных гипермаркетов и некоторые заведения общественного питания.

«Торговля строительными материалами была запрещена и останется запрещенной до 11 мая. То же касается и заведений. Все соответствующие случаи нарушений сейчас проверяются органами правопорядка. Небольшой магазин должен работать на равных условиях с большими гипермаркетами », – резюмировал Премьер-министр и отметил, что здесь не должно быть избранных.