Каким областям грозят жесткие меры: в Кабмине заявили об “адаптивном” карантине

Премьер-Министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности введения так называемого “адаптивного” карантина, который подразумевает продолжение карантинных ограничений в регионах с наибольшим количеством заболевших.

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Об этом он заявил на внеочередном заседании Кабмина.

Отмечается, что власти будут следить за динамикой распространения коронавируса. В тех областях, где случаев заболевания будет больше, карантинные ограничения продлят. При этом будет учитываться мнение местных властей.

На данный момент рассматривается возможность продолжить карантинные ограничения в регионах с наибольшим количеством заболевших, это – Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская области и Киев.

Как сообщал “источник”, Кабмин в понедельник, 4 мая, продлил карантин в Украине до 22 мая, но смягчил некоторые его нормы. Возобновится работа ряда ранее закрытых магазинов.